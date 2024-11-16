В Татарстане выращено 30,8 млн сеянцев и саженцев по нацпроекту «Экология»

В Министерстве лесного хозяйства РТ подвели итоги реализации регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» за 2024 год.
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