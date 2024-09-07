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Что узнает узбекский школьник из учебника истории за 5 класс?

Что узнает узбекский школьник из учебника истории за 5 класс?

Что узнает школьник из утвержденного Министерством образования Узбекистана учебника истории для 5-го класса? Еще Петр I задумал захватить наш край, чтобы завладеть богатыми природными ресурсами.

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Комментарии
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тимур чагалидзе
Куда денутся?
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11 час.
Поль Меерсон
А какого чёрта они у нас-то делают? В Москве узбеков уже больше, чем таджиков! Россия - оккупант, мать твою? Так тыж независимый теперь, пошёл с ж@пу, обезъяна!
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8 час.
ВК
Вадим Ксенофонтов
Узбекским школьникам следовало бы знать, что Ближний Восток, Среднюю Азию, Индию захватывал Александр Великий Македонский ещё до Новой эры. А ещё раньше шумеры и персы. В средние века (XI - XIII) Средняя Азия была захвачена монголами, которые, кстати, захватили и Русь (до середины XVI  века) было монгольское иго на Руси. Это означает, что до ХХ века не было государства Узбекистан. Были ханства. И какая гордость может быть от того, что у тебя не было государства, а тот, кто помог тебе его создать, теперь стал теперь твоим угнетателем и врагом? Какая такая  незабвенная память?   О чем?  Лучше вспомните как вы, узбеки, принимали во время ВОВ потерявших кров русских и  нерусских граждан СССР, как спасали их и себя. Не даром была написана книга &quot;Ташкент - город хлебный&quot;. Проснитесь, дорогие узбеки, не убивайте своей души. Такие &quot;игры&quot; очень плохо  заканчиваются.  Свежий пример - Украина.
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3 час.

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