Что узнает узбекский школьник из учебника истории за 5 класс?

ВК

Вадим Ксенофонтов

Узбекским школьникам следовало бы знать, что Ближний Восток, Среднюю Азию, Индию захватывал Александр Великий Македонский ещё до Новой эры. А ещё раньше шумеры и персы. В средние века (XI - XIII) Средняя Азия была захвачена монголами, которые, кстати, захватили и Русь (до середины XVI века) было монгольское иго на Руси. Это означает, что до ХХ века не было государства Узбекистан. Были ханства. И какая гордость может быть от того, что у тебя не было государства, а тот, кто помог тебе его создать, теперь стал теперь твоим угнетателем и врагом? Какая такая незабвенная память? О чем? Лучше вспомните как вы, узбеки, принимали во время ВОВ потерявших кров русских и нерусских граждан СССР, как спасали их и себя. Не даром была написана книга "Ташкент - город хлебный". Проснитесь, дорогие узбеки, не убивайте своей души. Такие "игры" очень плохо заканчиваются. Свежий пример - Украина.