В Нидерландах обнаружены сокровища с помощью металлоискателя

Два охотника-любителя за сокровищами сорвали джек-пот недалеко от Амстердама. Впечатляющий клад из более чем 400 золотых и серебряных монет, датируемых I веком нашей эры, был найден с помощью металлоискателя.
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