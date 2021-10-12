В израильской пустыне начался эксперимент, имитирующий проживание в кратере на Марсе

С понедельника в кратере Рамон на юге Израиля проходит необычный эксперимент: пять мужчин и одна женщина в течение трёх недель будут находиться на базе, позволяющей имитировать проживание в марсианском жилом модуле.
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