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Несекретные материалы

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Ингушетия щемит террористов. Так бы всем!

Ингушетия щемит террористов. Так бы всем!

В Ингушетии сотрудники спецслужб задержали имамов из Карабулака и Назрани, связанных с террористами из ИГ* и боевиками, которые расстреляли полицейскихРанним утром в Ингушетии сотрудники ФСБ задержали имама мечети в Назрани Мухаммада Тамасханова и имама из Карабулака Магомеда Султыгова.

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