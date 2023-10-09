Иноагенты в поисках новой родины: куда теперь побегут Галкин, Пугачева и Ко...

Отвлечемся от военных действий на земле обетованной. Как там «наши» уехавшие в Израиль? «Не могу жить в стране-агрессоре, которая воюет с соседом, — кричали они, — поеду в Израиль!» Вот, где нам будет хорошо и свободно.
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