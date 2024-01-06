Страна и люди
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Страна и люди

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Бывший офицер «Вагнера» Игорь Саликов готовится дать показания в Гааге

Бывший офицер «Вагнера» Игорь Саликов готовится дать показания в Гааге

Но пока он раздаёт интервью голландской прессе Экс-начальник 4 отдела Управления спецопераций Генпрокуратуры ДНР и старший инструктор «ЧВК Вагнер» в Сирии, в феврале 2022 года Саликов командовал одним из подразделений ЧВК «Редут», а в конце декабря 2023 года приземлился в аэропорту Схипол в Амстердаме — главной воздушной гавани страны.

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Samarium
Сложно все может быть в жизни...Но, измена Родине, в любом виде, самое паскудное и ничем не могущее быть оправданным действие....Судьба предателей никогда не бывает счастливой....
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