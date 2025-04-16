Алсу, Подольская и Ковальчук блеснули нарядами в Большом театре на премии BraVo

VII церемония вручения Международной профессиональной премии BraVo прошла на исторической сцене. Премия BraVo Пресс-служба «Русской Медиагруппы» 15 апреля на Исторической сцене Большого театра прошло одно из самых красивых и долгожданных событий этого года: церемония вручения премии BraVo.