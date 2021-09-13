В России предложили увеличить отпуск работающим с коронавирусом медработникам

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил предоставить врачам и медперсоналу, участвующим в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, дополнительные дни оплачиваемого отпуска.
Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил предоставить врачам и медперсоналу, участвующим в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, дополнительные дни оплачиваемого отпуска.
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