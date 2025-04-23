Юные танцоры из СЗАО завоевали Гран-при на фестивале в Волгограде  

Пятиклассницы школы №727 одиннадцатилетняя Анна Максимова из Покровского-Стрешнева и десятилетняя Алисия Грищенко из Южного Тушина в составе коллектива профессиональной школы современного танца и спорта “Арабеск” завоевали Гран-при и пять дипломов лауреатов первой степени, на прошедшем в Волгограде, Всероссийском фестивале хореографического искусства.