ЮЖНОЕ ТУШИНО
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ЮЖНОЕ ТУШИНО

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Свежие комментарии

  • Александр Балушкин
    Какую чушь ещё придумают уроды?На улице Свободы ...
  • Вовладар Даров
    Эта новость видимо сенсационная, вся Россия должна знать это?В центре госуслуг...
  • Вовладар Даров
    Вы знаете такого подвига уже давно не было в России!!!! Новость сенсационная!!!!В проезде Донелай...

На станции МЦД-2 Южного Тушина изменится расписание

Как сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы, С 21:00 до 5:00 12-13 и 13-14 июля изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2: На Рижском направлении: Большая часть поездов следует от/до Курского вокзала,  Интервалы движения частично увеличены до 24 минут.

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