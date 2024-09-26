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Приговоренного к смертной казни японца Хакамату оправдали через 56 лет

Приговоренного к смертной казни японца Хакамату оправдали через 56 лет

В Японии оправдали 88-летнего Ивао Хакамату, которого приговорили к смертной казни в 1968 году, сообщает издание Киодо.

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