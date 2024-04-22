В Северном Медведкове и Лосинке реконструируют дороги

Большая реконструкция дорог ожидается в районах Северное Медведково и Лосиноостровский. Дорожные работы пройдут на улицах Малыгина (от Тайнинской улицы до Челюскинской), Осташковской (от проезда Шокальского до Широкой улицы) и Широкой (от Осташковской улицы до Тайнинской).