ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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В Северном Медведкове и Лосинке реконструируют дороги

Большая реконструкция дорог ожидается в районах Северное Медведково и Лосиноостровский. Дорожные работы пройдут на улицах Малыгина (от Тайнинской улицы до Челюскинской), Осташковской (от проезда Шокальского до Широкой улицы) и Широкой (от Осташковской улицы до Тайнинской).

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