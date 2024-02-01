Чем больна Камила Валиева?

Фигуристку Камилу Валиеву жестоко наказали за допинг. Камила Валиева продемонстрировала выдающуюся силу духа, что типично для чемпионов, впервые появившись на общественности после скандала с ее дисквалификацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии