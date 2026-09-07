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Rosneft Ships First Crude From $157 Billion Vostok Oil Project

Rosneft has shipped the first crude oil cargo from the Vostok Oil project in Eastern Siberia, despite sanctions targeting Russia’s energy industry and the exit of Western business partners.

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