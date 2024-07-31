Аксенов Рөстәм Миңнехановка Кырым Республикасының юбилей медален тапшырды

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Кырым башлыгы Сергей Аксенов белән очрашты. Республика Рәисенең матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр иткәнчә, Аксенов Рөстәм Миңнехановка «Кырымның Россиягә кушылуының ун еллыгы уңаеннан 2014-2024» юбилей медален тапшырган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии