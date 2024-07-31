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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Аксенов Рөстәм Миңнехановка Кырым Республикасының юбилей медален тапшырды

Аксенов Рөстәм Миңнехановка Кырым Республикасының юбилей медален тапшырды

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Кырым башлыгы Сергей Аксенов белән очрашты. Республика Рәисенең матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр иткәнчә, Аксенов Рөстәм Миңнехановка «Кырымның Россиягә кушылуының ун еллыгы уңаеннан 2014-2024» юбилей медален тапшырган.

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