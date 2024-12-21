«Правительство — это враг, который изматывает народ»: 11 % эстонцев перешли на «просрочку»

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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k
kraft54
да чёрт с ними,с этими чухонцами,никто в мире даже не заметит,что их уже нет.
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