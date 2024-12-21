«Правительство — это враг, который изматывает народ»: 11 % эстонцев перешли на «просрочку»

Прибалты напоминают мышек из анекдота, которые кололись, плакали, но продолжали есть кактус В третьем квартале 2024 года валовой внутренний продукт Эстонии упал на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.
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