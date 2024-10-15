Утро, как положено - в тумане. Осень октябрякает в кармане.😢 И вот это всё, едрёна мать, Надо благодарно принимать?!😳😜😉.
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Утро, как положено - в тумане. Осень октябрякает в кармане.😢 И вот это всё, едрёна мать, Надо благодарно принимать?!😳😜😉.