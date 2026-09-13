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Москвич может лишиться дорогого спорткара спустя пять лет после покупки

Москвич может лишиться дорогого спорткара спустя пять лет после покупки

"112" У автоколлекционера из Москвы хотят отобрать дорогой и редкий спорткар спустя несколько лет после покупки.

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