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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен: «Веселая гонка, много борьбы, прекрасные зрители. Уже рад, что вернусь в Лас-Вегас»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл заезд, опередив пилота «Феррари» Шарля Леклера и своего напарника Серхио Переса.

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