БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сводки СВО, 15 сентября, главное: Наши уже в километре от Краматорска, оборону Орехова разделывают под орех

Сводки СВО, 15 сентября, главное: Наши уже в километре от Краматорска, оборону Орехова разделывают под орех

1664-й день спецоперации. Британский самолет РЭР RC-135 Rivet Joint ведет разведку в акватории Черного моря в интересах ВСУ Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Бойцы ГрВ «Север» освободили Шевченково и Широкое в Харьковской области, а подразделения ГрВ «Днепр» — Новоандреевку Запорожской области.

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