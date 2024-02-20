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РИА Новости: российские специалисты изучили захваченный украинский FPV-дрон

РИА Новости: российские специалисты изучили захваченный украинский FPV-дрон

Российские специалисты изучили FPV-дрон Вооружённых сил Украины, захваченный военными ВС России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на тульский производитель беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

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