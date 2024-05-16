Запад пробует в Грузии новую колониальную политику

Парламент Грузии в финальном третьем чтении принял закон об иноагентах. На этом фоне США начали угрожать местным политикам введением персональных санкций, а в ЕС допускают заморозку заявки Грузии на членство в ЕС.
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