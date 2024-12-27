Футболисты «Зари» рассказали о мечте вернуть большой спорт на луганский «Авангард»

Футбольный клуб (ФК) «Заря» Луганской Народной Республики (ЛНР) мечтает о возвращении большого футбола на родной стадион «Авангард», а также стремится стать участником Российского футбольного союза (РФС), чтобы по примеру команд из Крыма начать выступать во втором российском дивизионе.
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