Футболисты «Зари» рассказали о мечте вернуть большой спорт на луганский «Авангард»

Футбольный клуб (ФК) «Заря» Луганской Народной Республики (ЛНР) мечтает о возвращении большого футбола на родной стадион «Авангард», а также стремится стать участником Российского футбольного союза (РФС), чтобы по примеру команд из Крыма начать выступать во втором российском дивизионе.