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  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Снижение улова рыбы в Магадане связано с изменением климата

Снижение улова рыбы в Магадане связано с изменением климата

Комиссия по регулированию добычи анадромных рыб разрешила магаданским рыбакам выловить в 2025 году 10 тысяч тонн лосося — это на шесть тысяч тонн меньше по сравнению с аналогичным по размерам урожая 2023 годом, сообщает правительство региона.

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