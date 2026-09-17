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«Вещи с удовольствием ношу»: Наталья Фриске призналась, что носит одежду покойной сестры

«Вещи с удовольствием ношу»: Наталья Фриске призналась, что носит одежду покойной сестры

Наталья Фриске, сестра покойной певицы Жанны Фриске, ответила на вопросы подписчиков в личном блоге. Спрашивали её по обыкновению не о ней самой, а о моментах, связанных с умершей звездой.

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