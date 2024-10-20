Подарок русским к Новому году - очередное измывательство над советской классикой. Доколе? Прозвучал честный ответ

вл

валерий лисицын

Сейчас нет режиссёров таких которые могут создать настоящие фильмы подобные тем. А гонят поэтому на экранах всякую дурь от которой уже тошнит. Министерство культуры всё это пропускает безмолвно. В сериалах обычно бандиты, похищения , интриги и прочее. Поэтому всё больше людей не смотрят ТВ.