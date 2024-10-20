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Царьград

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Подарок русским к Новому году - очередное измывательство над советской классикой. Доколе? Прозвучал честный ответ

Подарок русским к Новому году - очередное измывательство над советской классикой. Доколе? Прозвучал честный ответ

Подарок русским к Новому году - это очередное измывательство над советской классикой. Елена Афонина задала главный вопрос: доколе? Из уст режиссёра Геннадия Иванова прозвучал честный ответ.

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
Сейчас нет режиссёров таких которые  могут создать настоящие фильмы подобные тем. А гонят поэтому на экранах всякую дурь от которой уже тошнит. Министерство культуры всё это пропускает безмолвно. В сериалах обычно бандиты, похищения , интриги и прочее. Поэтому всё больше людей не смотрят ТВ.
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