Кролик сорвал матч MLS на 76-й минуте между «Далласом» и «Остином»

На матче MLS между «Далласом» и «Остином» на стадионе Toyota на 76-й минуте игру прервал выбежавший кролик.
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