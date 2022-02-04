Госдеп пригрозил бизнесу КНР «последствиями» при попытках смягчить санкции против России

Китайские компании, как и предприятия из других стран столкнутся с последствиями, если попытаются смягчить эффект санкций против РФ, которые Вашингтон может ввести в случае «вторжения» России на Украину, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
Китайские компании, как и предприятия из других стран столкнутся с последствиями, если попытаются смягчить эффект санкций против РФ, которые Вашингтон может ввести в случае «вторжения» России на Украину, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
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