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Vivo X500 Pro и X500 Pro Max придётся подвинуться: стало известно, когда выйдет Vivo X500 Ultra

Vivo X500 Pro и X500 Pro Max придётся подвинуться: стало известно, когда выйдет Vivo X500 Ultra

В марте или апреле 2027 Vivo X500 Ultra планируют представить в марте или апреле 2027 года. Об этом после презентации серии X500 в Китае сообщил вице-президент Vivo и руководитель направления продуктов Хуан Тао.

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