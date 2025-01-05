В ГД рассказали об автоматической индексации пенсий работающих пенсионеров

В Госдуме рассказали об автоматической индексации пенсий работающих пенсионеров в 2025 году."Особенно важно возобновление индексации для работающих пенсионеров, которая с 2025 года будет происходить автоматически", – рассказал депутат ГД Никита Чаплин в беседе с РИА Новости.
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