В ГД рассказали об автоматической индексации пенсий работающих пенсионеров

В Госдуме рассказали об автоматической индексации пенсий работающих пенсионеров в 2025 году."Особенно важно возобновление индексации для работающих пенсионеров, которая с 2025 года будет происходить автоматически", – рассказал депутат ГД Никита Чаплин в беседе с РИА Новости.