Активисты завершили сбор денег на эскиз "Парка 300-летия Барнаула"

Инициативной группе удалось собрать 52 тысячи рублей Активисты, выступающие за создание "Парка 300-летия Барнаула" за торговым центром "Европа", 2 марта завершили сбор денег на эскиз будущей общественной территории.
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