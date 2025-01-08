В США сообщили о намерениях расширить экспорт СПГ в Европу для замены поставок российского газа

США планирует расширять экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
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