Царьград

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Мужчина вернулся домой спустя два года после кремации

Мужчина вернулся домой спустя два года после кремации

В Индии мужчина вернулся к своей семье спустя два года после кремации и своих же похорон.По данным газеты  Times of India, в феврале 2021 года отец двоих детей, 35-летний Камлеш Патидар заразился коронавирусом и попал в больницу города Вадодара.

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