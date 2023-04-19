Мужчина вернулся домой спустя два года после кремации

В Индии мужчина вернулся к своей семье спустя два года после кремации и своих же похорон.По данным газеты Times of India, в феврале 2021 года отец двоих детей, 35-летний Камлеш Патидар заразился коронавирусом и попал в больницу города Вадодара.
В Индии мужчина вернулся к своей семье спустя два года после кремации и своих же похорон.По данным газеты Times of India, в феврале 2021 года отец двоих детей, 35-летний Камлеш Патидар заразился коронавирусом и попал в больницу города Вадодара.
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