Нацполиция Украины потратит 20.5 млн гривен на систему распознавания лиц

Госучреждение "Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины" ищет продавца аппаратно-программного комплекса с системой распознавания лиц по фотоизображениям на сумму около 20,5 млн гривен.
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