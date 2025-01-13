17 проектов благоустройства общей стоимостью 62,6 млн рублей реализуют в 2025 году по «Комплексному развитию сельских территорий».
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17 проектов благоустройства общей стоимостью 62,6 млн рублей реализуют в 2025 году по «Комплексному развитию сельских территорий».