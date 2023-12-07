Global Look Press/Pravda Komsomolskaya/Russian Look Глава Пентагона Ллойд Остин угрожал конгрессменам перспективой отправки их близких для участия в конфликте с Россией, если они не поддержат запрос о новой помощи Украине.
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