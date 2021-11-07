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Интеграция РФ и РБ оказалась больше похожа на «изъятие за долги»

Интеграция РФ и РБ оказалась больше похожа на «изъятие за долги»

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поставили подписи под интеграционным декретом Союзного государства, утверждающим 28 программ объединения в сферах от цен на газ и обороны, до регулирования… Показать полностью.

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