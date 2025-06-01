Россиян нужно «обезжирить», иначе они убьют экономику и демографию?

Леонид Руси

Что такое лишний вес? Это углеводы, т.е. чистая еда... Можно питаться растительной пищей и мясом... и порядок. Главное не есть белый хлеб и сладкое. А я наблюдал как толстяки постоянно берут в палатке азиатов именно эти караваи. И никто из них не хочет думать, учиться и работать... Им нужен только райф. Это ненасытные животные, типа свиней. Волки и зайцы жирными не бывают... А свиньи лежат и едят, иначе негатив и мучение. Не нужно нашу животную душу перекармливать. Надо её мучить работой... и питаться рыбой, курицой, мясом и яйцом. А уж грибы и овощи... неограниченно. Но пильмени, чебуреки, торты и слоёнки... запрещены, если не хочется носить на себе 20 - 30 кг еды в виде жира