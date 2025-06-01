Оказывается, экономике России вредят не санкции и не высокая ставка ЦБ. Экономику подрывают россияне с избыточным весом.
Россиян нужно «обезжирить», иначе они убьют экономику и демографию?
Комментарии
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Леонид Руси
Что такое лишний вес? Это углеводы, т.е. чистая еда... Можно питаться растительной пищей и мясом... и порядок. Главное не есть белый хлеб и сладкое. А я наблюдал как толстяки постоянно берут в палатке азиатов именно эти караваи. И никто из них не хочет думать, учиться и работать... Им нужен только райф. Это ненасытные животные, типа свиней. Волки и зайцы жирными не бывают... А свиньи лежат и едят, иначе негатив и мучение. Не нужно нашу животную душу перекармливать. Надо её мучить работой... и питаться рыбой, курицой, мясом и яйцом. А уж грибы и овощи... неограниченно. Но пильмени, чебуреки, торты и слоёнки... запрещены, если не хочется носить на себе 20 - 30 кг еды в виде жира
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4 час.
А К
"Обезжирить" надо более 120 долларовых российских миллиардера... как раз лет на 100 хватит покрыть бюджет страны
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31 мин.
Ингерман Ланская
деточка малограмотная, зюгандоном укушенный, где ты арифметику учил? Заучи правильные знания: гос.бюджет России 500 мильярдов даларов. столько денег нет даже у всех 120 милиардеров России - их денег даже на ОДИН год для Российского бюджета не хватит.... деточка, ты со своим карманным бюджетом разберись - твоих нищенских грошей тебе хоть на бутылку бормотухи хватает?
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13 мин.
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