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В России могут запретить усыновлять детей гражданам некоторых стран

В России могут запретить усыновлять детей гражданам некоторых стран

В России могут запретить усыновлять детей гражданам из стран, где разрешена смена пола. Как выяснили «Известия», это будет одним из первых законопроектов депутатов всех фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, которые Госдума может принять в осеннюю сессию.

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