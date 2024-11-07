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  • Alex Nемо
    Видали как унгерманскую заклинило....😜Держись, Владимир...
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    Да у них срамное место начинается изнутри и выпячивается наружу и так со всех сторон... Хотел написать начиная с мозг...Держись, Владимир...
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«Лютый капец» под Курахово: «Орки наваляли ВСУ в Антоновке и захватили Трудовое»

«Лютый капец» под Курахово: «Орки наваляли ВСУ в Антоновке и захватили Трудовое»

  Бандеровцы плачутся, что русские снайперы расстреливают украинских копальщиков окопов из-за стремительно продвигающегося фронта Пентагон, судя по всему, срочно отправил в 82-ю ОДШБр, державшую оборону под Курахово, большую партию «тяжелой» боевой наркоты, чтобы «мотивировать» украинскую десантуру на бои до последнего «хероя».

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