Ефимов: основную долю проектов КРТ реализуют на участках рядом с крупными объектами транспорта Москвы

Большая часть проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве расположена рядом с крупными транспортными объектами: станциями Московского центрального диаметра, Большой кольцевой линии метро, Московского центрального кольца, а также крупнейших магистралей столицы.
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