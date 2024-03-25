В МТУСИ разработали систему управления робототехническим комплексом

Основные функции программно-аппаратного комплекса (ПАК) связаны с обеспечением захвата с помощью средств технического зрения видеопотока, фиксирующего паллету с заготовками кухонных гарнитуров, детекцией и идентификацией мебельных деталей, а также определением геометрических размеров идентифицированной детали.
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