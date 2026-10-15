В большинстве регионов России подача заявлений на участие в ОГЭ и ЕГЭ стартует с 1 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
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