В Карагандинской области открыли сезон охоты

Управление природных ресурсов и природопользования Карагандинской области сообщает об открытии сезона охоты, а также о том, на какие виды животных и в какой период времени можно охотиться, информирует корреспондент ekaraganda.
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