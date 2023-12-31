Траньков: желаю нашему спорту вернуться на международную арену

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался об ожиданиях в 2024 году. «Нашему спорту желаю в следующем году вернуться на международную арену! Чтобы мы показывали и доказывали, что, по крайней мере, в фигурном катании мы одна из самых сильнейших федераций в этом виде спорта», — заявил Траньков Sport24.