Мать снимала, как ее сыновья жестоко избивают двух одноклассников

В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку постов в соцсетях, где рассказали о том, как два пятиклассника из школы 56 жестоко избили двух своих одноклассников – мальчика и девочку, причем последнюю так сильно, что ее пришлось госпитализировать.