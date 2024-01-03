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Мать снимала, как ее сыновья жестоко избивают двух одноклассников

Мать снимала, как ее сыновья жестоко избивают двух одноклассников

В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку постов в соцсетях, где рассказали о том, как два пятиклассника из школы 56 жестоко избили двух своих одноклассников – мальчика и девочку, причем последнюю так сильно, что ее пришлось госпитализировать.

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ЛЛ
Людмила Лепаева
Ее посадить а детей в д.дом
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23 час.

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