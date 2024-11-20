Соучастники украинского националиста Дериглазова дали на него показания по делу в России

Соучастники националиста с Украины Артема Дериглазова, осужденного в 2012 году на пожизненный срок в Харькове за расправу над миллиционером и покушении на еще двух граждан, дали на него показания по новому уголовному дел в России.
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