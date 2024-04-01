В Иркутской области снизилось количество ДТП

Количество дорожно-транспортных происшествий в Иркутской области существенно снизилось. По данным областного правительства, за прошлый год количество ДТП составило 2298, что на 3,7% меньше, чем в 2022 году.
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