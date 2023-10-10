Вчера в Болхов под Орлом вошли «партизаны»

Их представляли собой члены межрегионального поискового объединения «Костёр» Болховского района. С песнями, парадным маршем они прошли по улицам города к филиалу Орловского техникума агробизнеса и сервиса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии